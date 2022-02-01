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الرئاسة السورية: من المتوقع أن يزور الشرع فرنسا قريباً

أعلن مكتب الرئيس السوري أحمد الشرع في بيان مساء الاثنين، إن من المتوقع أن يزور الرئيس فرنسا قريبا، دون أن يحدد موعدا،...