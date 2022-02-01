رئيس الجمهورية : وجب فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها (فيديو)
تونس : تأجيل جلسة المفاوضات في القطاع الخاص
وزارة المالية : حسب الفئات..هذه آخر الآجال التصريح بالمداخيل
أعلن مكتب الرئيس السوري أحمد الشرع في بيان مساء الاثنين، إن من المتوقع أن يزور الرئيس فرنسا قريبا، دون أن يحدد موعدا،...
أعلنت الجامعة التونسيّة لكرة القدم أن المنتخب التونسي أكابر سيخوض 3 مباريات ودية خلال شهر جوان القادم وفقا للبرنامج التالي : 2...
تعرض لاعب النجم الرياضي الساحلي محمد أمين بن عمر مساء اليوم الإثنين، للعنف الشديد من قبل شبان بجهة خزامة بسوسة. وقد خضع...
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين ، اليوم الإثنين ، بالإحتفاظ بشخصين و إدراج ثالث محل تفتيش وذلك أن حجزت لديهم فرقة...
تعكف وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي على تطوير منظومة البطاقة التكنولوجية الدولية في اتجاه الترفيع في السقف...
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين 05 ماي 2025، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة وعدم تسييسها. وقال...
كشفت دراسة حول “ثقة الجمهور في الإعلام”، أعدّها مجلس الصحافة وشملت 1518 مستجوبا، أنّ 64 بالمائة من المستجوبين “لا يثقون في وسائل...
تطرق لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بنائب وزير الخارجية البرلماني الياباني”هيساشي ماتسوموتو”، إلى الإعداد الجيّد للدورة 12...
قرر الطرف النقابي التابع للاتحاد الجهوي للشغل من اعضاء المكتب التنفيذي والنقابات الاساسية لموظفي واعوان الشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت الغاء الاضراب...
انطلقت، اليوم الإثنين 5 ماي 2025 بولاية الكاف، أشغال المنتدى الجهوي للاستثمار الذي يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار بالجهة عبر تنظيم لقاءات...
ماكرون يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأربعاء في باريس
رئيس الجمهورية : وجب فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها (فيديو)
يهم الأندية التونسية…توضيح بخصوص إمكانية زيادة عدد المشاركين في المسابقات الإفريقية خلال الموسم المقبل
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تونس : تأجيل جلسة المفاوضات في القطاع الخاص
التضخم السنوي ينخفض في تونس
وزير الدفاع الأمريكي يأمر بخفض عدد الجنرالات برتبة أربع نجوم بنسبة 20%
العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين محور جلسة وزير الشؤون الخارجية بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة
اليوم: جلسة عامة في البرلمان للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية
اليوم : أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بهذه الجهات
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